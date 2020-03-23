Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

23.03.2020, 10:48, Новости дня

Причиной высокой смертности от коронавируса в Италии может быть специфика системы тестирования, информирует итальянское издание Corriere della Sera.

Издание, ссылаясь на помощника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлварда, сообщает, что с развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования.

После выявления вспышки COVID-19 в Ломбардии тест делали всем, кто вступал в контакт с инфицированными. Позже из-за роста числа зараженных и нехватки материалов было принято решение тестировать только людей с тяжелыми симптомами, передает РИА «Новости».

Издание пояснило, что в настоящий момент официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения, а данные по смертности рассчитываются в соотношении к подтвержденным случаям.

Если бы тестов проводилось больше, то число подтвержденных случаев заражения было бы во много раз больше. Таким образом процент смертности снизился бы до значений, близких к показателям Китая.

Напомним, Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. В стране за сутки жертвами коронавируса стали 793 человека, всего COVID-19 заразились почти 60 тыс. человек, погибли 5,4 тыс. жителей Италии. Смертность от коронавируса в Италии (9%) почти в три раза выше, чем в Китае, где она составляла 3,8%.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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