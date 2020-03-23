 

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

23.03.2020, 10:48, Новости дня

Причиной высокой смертности от коронавируса в Италии может быть специфика системы тестирования, информирует итальянское издание Corriere della Sera.

Издание, ссылаясь на помощника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлварда, сообщает, что с развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования. 

После выявления вспышки COVID-19 в Ломбардии тест делали всем, кто вступал в контакт с инфицированными. Позже из-за роста числа зараженных и нехватки материалов было принято решение тестировать только людей с тяжелыми симптомами, передает РИА «Новости». 

Издание пояснило, что в настоящий момент официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения, а данные по смертности рассчитываются в соотношении к подтвержденным случаям.

Если бы тестов проводилось больше, то число подтвержденных случаев заражения было бы во много раз больше. Таким образом процент смертности снизился бы до значений, близких к показателям Китая.

Напомним, Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. В стране за сутки жертвами коронавируса стали 793 человека, всего COVID-19 заразились почти 60 тыс. человек, погибли 5,4 тыс. жителей Италии. Смертность от коронавируса в Италии (9%) почти в три раза выше, чем в Китае, где она составляла 3,8%.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. 

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как медицинский спецназ РФ спасет Италию от смерти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Нардеп заявила, что Рада пока не планирует назначать нового генпрокурора. Им может стать экс-юрист “95 квартала”

24.02 / Политтехнолог – Путин помогает Сандерсу, чтобы облегчить победу Трампу

04.03 / Ученые рассказали о пользе проветривания комнат

22.03 / Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1,9 тыс. человек

05.02 / Погибшие в Сирии офицеры ФСБ могли стать жертвами предательства – “Новая газета”

18.02 / Иран приговорил восемь человек за шпионаж в пользу США

05.02 / Шендерович о Зеленском: Он живой, Путин и Лукашенко – уже нет

18.02 / Российские ученые начали испытания гравиметра

15.02 / Скандально известный адвокат признан виновным

26.02 / Армия Хафтара сбила турецкие беспилотники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска