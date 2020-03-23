Работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19 – Минздрав Украины

23.03.2020, 10:45, Новости дня

Работники экстренной помощи не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, сообщила 23 марта пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения.

“Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (экстренные. – “ГОРДОН”) случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19″, – сказано в сообщении.

В Минздраве также подчеркивают: экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для “санитарной сортировки”, то есть медики должны будут сделать два теста: на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

“Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры”, – добавили в Минздраве.

⚡️МОЗ повідомляє:Експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних… Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Esmaspäev, 23. märts 2020

По данным Офиса президента Украины, украинский военный самолет должен был доставить 22 марта из Китая партию лабораторных тестов и экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 330 тыс., умерло более 14 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

23 марта во все области Украины будут доставлены тесты для выявления коронавирусной инфекции, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.