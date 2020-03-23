Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом – Емец

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23.03.2020, 10:45, Новости дня

Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 22 марта в эфире телеканала “112 Украина”.

“В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни”, – цитирует министра пресс-служба Минздрава в Facebook.

“Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране”, – сказал Емец.

По его словам, в настоящее время команда Минздрава и украинские власти прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. Емец добавил, что удалось восстановить вертикаль санитарной службы – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как подчеркнул Емец, будет ключевой в борьбе с COVID-19.

“Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага – смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3–4%, то Италии не удалось, и там 8–9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать по медицинской реформе западного образца… Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае”, – отметил глава министерства.

Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом, – Міністр Ілля Ємець❗️В Україні починається другий етап боротьби…

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Esmaspäev, 23. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 330 тыс., умерло более 14 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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