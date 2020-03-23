Канада и Австралия отказалась от участия в летних Олимпийских играх из-за коронавируса

23.03.2020, 8:45, Новости дня

Олимпийская сборная Канады не будет принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом олимпийский комитет Канады сообщил 22 марта.

“Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет при поддержке комиссий спортсменов, национальных спортивных организаций и правительства Канады приняли сложное решение – не отправлять команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года”, – говорится в заявлении.

Оба комитета призвали Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год.

“Хотя мы признаем сложности, связанные с отсрочкой, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества”, – отмечается в заявлении.

С аналогичным сообщением выступил Олимпийский комитет Австралии.

Там заявили, что австралийские спортсмены начнут подготовку к Играм, которые должны пройти летом 2021 года.

“МОК утвердил ключевые принципы, в соответствии с которыми здоровье спортсменов должно быть на первом месте… Наше решение отражает эти принципы”, – говорится в заявлении.

Олимпийские игры 2020 года запланированы на 24 июля – 9 августа.

Олимпиада остается последним крупным спортивным мероприятием, которое пока не отменили из-за коронавируса.

Комитет Норвегии также призвал отложить проведение Игр 2020 года, пока ситуация с пандемией коронавируса не станет контролируемой.

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность отложить Олимпиаду 2020.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 23 марта число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 339 041, общее число умерших от COVID-19 достигло 14 705, излечившихся – 98 799. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.