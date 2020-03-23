 

В РФ подорожали некоторые автомобили Kia

23.03.2020, 10:33, Новости дня

Южнокорейская компания KIA объявила об увеличении стоимости на свои автомобили на российском рынке.

В частности,  одна из самых востребованных моделей KIA Rio теперь продается с удорожанием на 100 тысяч рублей во всех предложенных модификациях. Что касается хетчбэка и универсала KIA Ceed, то в данном случае степень удорожания оказалась существенно проще и составляет порядка 15 тысяч рублей.

Также в компании указали, что модель Proceed в разных комплектациях продается на 20-40 тысяч рублей дороже, чем ранее. Что касается кроссоверов Sportage и Sorento, то они теперь продаются на 35 и 30 тысяч рублей дороже. Предполагается, что причина удорожания состоит в текущей обстановке с российским рублем, который значительно просел на фоне мировых цен на нефть.



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