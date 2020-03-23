В РФ подорожали автомобили Citroen

23.03.2020, 10:43, Новости дня

Французский автомобильный гигант Citroen увеличил стоимость своих автомобилей на 4-7%.

В свою очередь, обновленный седан C4 теперь будет продаваться на 50-70 тысяч рублей дороже. Что касается версии кроссовера C3 Aircross , то в данном случае удорожание оказалось выше и составляет 95 тысяч рублей. Кроме того, сена на новый седан C4 теперь составляет от 1,04 миллиона рублей, за который предусмотрена версия с 1,6-литровым агрегатом на 115 л.с.

Кроме того, C3 Aircross теперь доступен за 1,39 миллиона рублей. Автомобиль в базовой версии имеет 1,2-литровый бензиновый двигатель на 82 л.с., а также механическую коробку передач. Полноразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross теперь оценивается в 1,94 млн рублей, что включает в себя 1,5-литровый мотор на 150 л.с. мощности.