 

В РФ подорожали автомобили Citroen

23.03.2020, 10:43, Новости дня

Французский автомобильный гигант Citroen увеличил стоимость своих автомобилей на 4-7%.

В свою очередь, обновленный седан C4 теперь будет продаваться на 50-70 тысяч рублей дороже. Что касается версии кроссовера C3 Aircross , то в данном случае удорожание оказалось выше и составляет 95 тысяч рублей. Кроме того, сена на новый седан C4 теперь составляет от 1,04 миллиона рублей, за который предусмотрена версия с 1,6-литровым агрегатом на 115 л.с.

Кроме того, C3 Aircross теперь доступен за 1,39 миллиона рублей. Автомобиль в базовой версии имеет 1,2-литровый бензиновый двигатель на 82 л.с., а также механическую коробку передач. Полноразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross теперь оценивается в 1,94 млн рублей, что включает в себя 1,5-литровый мотор на 150 л.с. мощности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Основатель Pink Floyd назвал Британию собачьей будкой

07.02 / Внедорожник Chevrolet Equinox представили в обновленном виде

16.02 / В китайской провинции Хубэй ограничили движение транспорта

18.02 / В Красноярском крае вынесли приговор четырем строителям космодрома “Восточный”

13.03 / Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса

19.03 / Кудрин заявил о необходимости дать правительству свободу действий в ситуации с коронавирусом

10.02 / Арестован пранкер Кароматулло Джаборов, устроивший в метро розыгрыш на тему коронавируса

17.03 / Владимир Путин оценил значение несистемной оппозиции

06.02 / В январе продажа электромобилей в Украине выросла на треть

20.03 / В РФ разработали тесты, выявляющие коронавирус за 90 минут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска