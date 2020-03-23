 

Бизнес Приморья поддержат льготными кредитами

23.03.2020, 10:42, Новости дня

Власти Приморского края помогут туристической отрасли льготными кредитами – по ставке 1,5%.

Приморская микрокредитная компания снизила ставки для компаний туристической отрасли и внешнеэкономических предприятий, связанных с экспортом-импортом.

"Предприниматели могут получить от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по льготной ставке 1,5% годовых", — сообщается на сайте правительства Приморского края.

Эти кредиты должны помочь туристической отрасли и компаниям края, пострадавшим из-за коронавируса.

По оценке властей, наибольшие потери отмечены в компаниях, связанных с выездным туризмом, с внутренним туризмом — приемом и обслуживанием иностранных туристов – гостиницы, рестораны.

Сильно пострадали отрасли перевозок, общепита и производства, связанного с экспортно-импортными поставками.

По льготным условиям можно и рефинансировать действующие кредитные договоры и договоры лизинга.   



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