Лидер оппозиции Бжания побеждает на повторных выборах главы Абхазии

23.03.2020, 10:40, Новости дня

На повторных президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия лидирует оппозиционный кандидат Аслан Бжания. ​Он набрал более 56 процентов голосов избирателей, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома Абхазии. Конкуренты Бжании – министр экономики Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба – набрали 35 и 2% голосов соответственно.

ЦИК самопровозглашенной Абхазии пока не объявлял официальные результаты, но признал выборы состоявшимися.

С победой Бжанию уже поздравили исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба и Адгур Ардзинба.

Незадолго до выборов оппозиционный кандидат на пост главы самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания попал в больницу в тяжелом состоянии. Произошло это сразу после поездки в Москву. В прошлом году Бжания тоже не смог участвовать в выборах из-за болезни. Сторонники оппозиционера считали, что его отравили.

Соперники Бжании на выборах – действующий министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава МВД Леонид Дзапшба – считаются представителями команды бывшего президента Рауля Хаджимбы: он покинул должность в январе 2020 года на фоне массовых протестных выступлений. Все трое кандидатов выступают за продолжение сотрудничества с Россией, которая признает независимость Абхазии, но Бжания при этом еще и заявлял о готовности к диалогу с официальным Тбилиси.

Согласно позиции официального Тбилиси, Абхазия, как и Южная Осетия, – это временно оккупированные Россией грузинские регионы, а потому всю ответственность за процессы в Сухуми и Цхинвали власти Грузии возлагают на Москву.

Абхазия (в советское время – автономная республика в составе Грузии) провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Тогда независимость Абхазии не признала ни Грузия, ни другие государства мира. В 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны независимость региона признала Россия, а затем еще пять государств, в том числе Сирия. Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны, а сам факт признания независимости – частью аннексии Абхазии, региона, который ООН признает частью Грузии.