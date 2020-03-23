Собянин обязал людей старше 65 лет сидеть дома. Премьер призвал регионы следовать примеру Москвы

23.03.2020, 10:40, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Собянин рекомендовал пожилым и хронически больным людям не посещать любые общественные места, а в магазин или аптеку выходить только в случае необходимости. “Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой”, – советует мэр Москвы.

“В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий”, – ​заявил мэр.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям мэр обещал разовую материальную помощь в размере 4 000 рублей. Собянин уточнил, что 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

Мэр Москвы также объявил, что на время закрытия школ в общественном транспорте отменяется льготный проезд для школьников пятых классов и старше. “Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу”, – написал мэр.

Помимо этого учащиеся, у которых есть право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы в школах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов последовать примеру мэра Москвы Сергея Собянина, который принял решение об изоляции пожилых людей. “Сегодня мэр Москвы обратится с указом к таким людям, и мы надеемся, что в регионах страны это также сделают многие губернаторы”, – сказал он на совещании с вице-премьерами.

За последние сутки в Москве подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных в России достигло 438 человек.