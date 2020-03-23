Врачи развеяли устоявшиеся мифы о здоровье человека

23.03.2020, 10:30, Разное

Врачи развеяли шесть устоявшихся мифов о здоровье человека и о полезности тех или иных продуктов питания. Они постарались собрать максимально распространённые заблуждения, научно опровергнутые специалистами.

Начать следует с прививок против серьёзных заболеваний. Существует миф, что они вызывают аутизм, но ни одно исследование не подтвердило чёткой связи между этими вещами. Именно поэтому врачи настоятельно не рекомендовали пренебрегать данной процедурой, особенно в случае с детьми. Ещё одним распространённым заблуждением является утверждение, что аллергия развивается только в детстве. В реальности же у человека даже преклонного возраста может появиться непереносимость определённых веществ или продуктов, и возникновение аллергической реакции возможно в любом возрасте. Это касается и астмы. Традиционно считается, что она развивается только в детстве. Взрослые подвержены астме не меньше детей и поэтому важно знать, как именно отличить первые признаки этого заболевания.

Касательно продуктов питания есть несколько мифов и самый распространённый затрагивает яйца. Они, якобы, повышают уровень «плохого» холестерина в организме. В действительности же даже жаренные яйца, в особенности желток, помогают сердцу, так как в них содержатся витамины A, D, F и K. Второй миф относится к кофе, который якобы выводит из организма жидкость. В действительности напиток является таким же источником влаги, как обычная вода или чай.

Последний, но не менее распространённый, миф касается храпа. Многие уверены, что храп во сне — это абсолютно нормальная реакция. Медики предупреждают, обструктивное апноэ нормально только во время насморка. Во всех других случаях храп свидетельствует о нарушении работы организма.