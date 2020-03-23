 

Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома

23.03.2020, 10:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обратился к пожилым россиянам с призывом внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.

«Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч», – приводит его слова ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что такие меры – в интересах здоровья самих россиян. «Если вам нужно купить лекарства или продукты, хорошо бы обратиться за помощью, если есть, к близким, соседям, знакомым, близким людям, также в социальные службы и к волонтерам», – добавил премьер.

По его словам, ситуация в мире показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения. «Это наши родители, бабушки, дедушки, пожилые соседи, те, у кого, к сожалению, снижен иммунитет или имеются хронические болезни. Сейчас именно им в первую очередь угрожает опасность и каждый из нас должен относиться к ним особенно внимательно, во всем помогать», – подчеркнул премьер-министр.

Он также заявил, что в условиях распространения коронавируса необходимо обеспечить россиян возможностью дистанционно получать социальные пособия, включая пособия по безработице.

Напомним, москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.

По последним данным, в РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Сборная Украины уступила Венгрии в игре отбора на чемпионат Европы по баскетболу 2021 года

10.03 / Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков президента Путина

22.03 / «Немыслимый скандал» – Bild возмущён — немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем

03.02 / Школьник из Челябинска разместил в Сети объявление о продаже сестры

06.02 / Актер «Сверхъестественного» пошутил о белорусских деньгах

26.02 / Chery назвала российские цены нового 7-местного кроссовера Tiggo 8

08.03 / Белковский: С одной стороны, Шнуров – генератор духовных скреп, а с другой – мультимиллионер

13.02 / Медики готовятся к началу тестирования вакцин от коронавируса

24.02 / Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 763 человек

21.02 / Глава минздрава Украины отправилась в карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска