Минск окропили святой водой с вертолета

23.03.2020, 10:30, Новости дня

Белорусские священнослужители во главе с митрополитом Минским и Заславским Павлом облетели Минск на вертолете и с высоты окропили город святой водой, «чтобы оградить республику от пандемии коронавируса».

«Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска. Молебен был совершен по многочисленным просьбам верующих жителей белорусской столицы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте Белорусской православной церкви.

Священнослужители облетели город с иконой Божией Матери Державной и крестом-мощевиком. По словам настоятеля Всехсвятского прихода Федора Повного, эти святыни «издавно защищали нашу землю от напастей».

Глава БПЦ заявил, что паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум. По его словам, угроза распространения инфекции принесла смущение в сердца многих людей, но истинно верующие призваны не предаваться страхам и отчаянию, а возлагать свое упование на Бога и ответственно вести себя по отношению к ближним.

«По окончании молебна владыка экзарх и отец настоятель облетели со святынями город Минск на вертолете, совершив воздушный крестный ход. С высоты полета они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», – говорится в сообщении.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В Белоруссии зафиксировано 76 случаев, в том числе 15 человек уже вылечились.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что его часто то «хоронят», то у него диагностируют коронавирус, хотя он в инфекцию не верит.