Звезда «Ольги» Яна Троянова оказалась «на дне» после смерти сына

23.03.2020, 10:30, Разное

Российская актриса Яна Троянова пережила ранее смерть собственного сына Николая, который умер от наркозависимости. Как призналась звезда «Ольги», тогда она была на самом «дне».

Яна Троянова прославилась на всю страну после выхода на большие экраны сериала «Ольга», где она сыграла главную роль. Несколько лет назад у звезды умер 20-летний сын Николай. Источники сообщают, что после окончания школы молодой человек нигде не учился и не работал, а позже принялся употреблять запрещенные вещества и умер. Актриса сильно переживала такую потерю и начала пить спиртные напитки с горя. Яна Троянова смогла справиться с этой зависимостью, и уже семь лет она не употребляет алкоголь.

Знаменитость стала гостьей передачи «Последний герой» на ТВ-3, где пояснила об этих сложных жизненных моментах рэп-исполнителю Птахе. Музыкант признался, всего лишь один год назад он тоже являлся зависимым человеком и принимал наркотические вещества. Спустя время отечественный артист кардинально обдумал свою жизнь и понял, как неправ он был до этого.

Яна Троянова в общении с рэпером назвала алкоголизм смертельным диагнозом, из-за которого погибает большое количество человек. Некоторые друзья актрисы скончались из-за этого недуга, она сама, по собственному признанию, на «дне была» и смогла пробить его. Артистка уверена, все в руках человека, и он способен улучшить свое положение, лишь бы имел соответственное желание.