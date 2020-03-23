 

Италия попросила Пентагон о помощи в связи с коронавирусом

23.03.2020, 10:19, Новости дня

Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Как информирует телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких, передает РИА «Новости». 

Также итальянские власти попросили американских военнослужащих предоставить медперсонал и полевые госпитали.

В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь в борьбе с коронавирусом.

В Минобороны сообщили, что РФ отправит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Всего к вылету подготовлены девять самолетов Ил-76 ВКС России, на которых доставят в Италию 100 вирусологов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как медицинский спецназ РФ спасет Италию от смерти. 



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