Мэра Кунгура не пустили на работу из-за карантина

23.03.2020, 10:19, Новости дня

Мэра Кунгура Сергея Гордеева принудительно отправят на карантин из-за коронавируса. Гордеев вернулся из ОАЭ и хотел выйти на работу, но глава региона Дмитрий Махонин выступил против этого, сообщили источники.

«Поскольку он [Гордеев] нарушил запрет губернатора на поездки чиновников за границу во время эпидемии коронавируса, то, видимо, встанет вопрос об уходе Гордеева в отставку», – сообщил источник URA.RU.

Он пояснил, что Гордеев вернулся из ОАЭ в выходные и хотел в 23 марта выйти на работу, но ему не разрешили это сделать. Сообщается, что Гордееву предложат добровольно уйти в отставку.

В пресс-службе мэрии Кунгура данную информацию не смогли оперативно прокомментировать, пояснив, что Гордеева 23 марта на работе еще не видели. В пресс-службе Махонина подтвердили URA.RU о намерении главы региона принудительно отправить Гордеева на карантин.

Напомним, вернувшись из Испании, главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова продолжила ходить на работу. Правоохранители усмотрели в действиях медика признаки нарушений статей УК о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности. Инфекционисту грозит уголовное дело.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Санникова поправится и сразу после этого уйдет в монастырь.

В свою очередь бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил в защиту Санниковой, предположив, что у опытного инфекциониста «притупилась бдительность».