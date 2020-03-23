Названы простые привычки, помогающие человеку обрести спокойствие

23.03.2020, 10:17, Разное

Даже в случае правильного питания, занятий спортом или своевременного посещения врачей здоровье человека может оказаться под угрозой из-за стресса. Есть несколько простых привычек, которые могут помочь предотвратить развитие этого негативного состояния и обрести спокойствие.

Специалисты рекомендуют смеяться хотя бы один раз в день. Просмотр комедий, юмористических роликов, чтение анекдотов помогут предотвратить появление стресса. Ученые сравнили уровень артериального давления у респондентов, которые пережили депрессию, а потом смотревшие комедию, их давление пришло в норму на 35% быстрее.

Также важно фиксировать позитивные события. Научные сотрудники Университета Коннектикута определили, что отмечавшие в дневниках хорошие моменты люди реже страдали сердечными приступами, а их иммунная система оказалась более здоровой. Рекомендуется завести домашних животных и чаще обнимать их. Исследования указывают, владельцы собак или котов не так часто жалуются на сердечные заболевания, а уровень стресса в разы меньше, чем у тех, кто обходится без питомцев.

Секс очень полезен для здоровья, а если заниматься им дважды в неделю, то реально заметно снизить риск сердечного приступа. Во время близости организм получает нагрузки, сопоставимые с интенсивной тренировкой, а врачи говорят, что хороший эффект на здоровье сосудов и сердца оказывает именно данный тип нагрузок.

Общение с близкими крайне необходимо любому человеку. От одиночества повышается риск депрессии и сердечных недугов. Существенно уменьшают стресс и успокаивают занятия физкультурой, рукоделием, а также совместные семейные обеды.