 

Штрафы за разговоры по мобильному за рулем начнут выносить с помощью нейросети

23.03.2020, 10:16, Новости дня

ГИБДД планирует начать использование камер, способных фиксировать использование водителем телефона во время движения, сообщили СМИ.

«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет», – цитирует «Коммерсант» замначальника ГИБДД Александра Быкова.

По его словам, сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания.

«Свои замечания на этот счет мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме». Предполагается, что штрафы будут присылать автовладельцам по почте. Если за рулем в момент нарушения находился не собственник, он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя», – добавил Быков.

По данным издания, речь идет о новом приборе корпорации «Строй Инвест Проект» (разработчик камер «Стрелка», «Стрелка плюс», «Блокпост Стрелка», «Стрелка 360»). Прибор испытывали в феврале 2020 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и столичное управление ГИБДД (штрафы не выносились).



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