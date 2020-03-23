Глава минздрава Украины назвал сограждан старше 65 лет «трупами»

23.03.2020, 10:16, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в условиях пандемии коронавируса государство и бизнес должны тратить средства на поддержание людей младше 65 лет, а не «трупов».

В интервью «112.ua» министр призвал бизнес принять участие в закупке медицинского оборудования и медикаментов, а также сравнил людей старше 65 с «трупами».

«Украинцев старше – мы же знаем статистику сколько у нас людей старше 65 лет. (…) Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», – сказал Емец.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у украинцев через месяц из-за коронавируса могут закончиться деньги на еду.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

По последним данным, на Украине подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом, три из них с летальным исходом, один пациент выздоровел.