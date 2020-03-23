Экономист Михаил Беляев дал оценку снижению цен на нефть до 7%

23.03.2020, 10:09, Разное

Обвал мировых цен на нефть Brent и WTI до отметки ниже 7% не вызывает оптимизма. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в интервью RT, оценивая сложившуюся ситуацию.

Эксперт РИСИ видит в этом две группы факторов. Во-первых, это возможное снижение объемов потребления нефти, что влечет за собой падение ее стоимости. Сюда входит и ожидание ухудшения темпа экономического роста в Китае, оказывающее депрессивное воздействие на формирование цены сырья. Ко второй группе Беляев относит неурегулированные отношения в ОПЕК+ с Россией.

По мнению кандидата экономических наук, касательно первой группы факторов, то здесь никак повлиять не удастся. Во втором случае можно ожидать, что Саудовская Аравия, не сумев добиться успеха, пойдет на переговоры с РФ. В повышении стоимости нефти, уверен эксперт, заинтересованы все нефтедобывающие страны, и вскоре цены скорректируются. Не исключено, что через некоторое время установится ценник «черного золота» на уровне $40.