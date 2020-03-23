Начались продажи смартфона Samsung Galaxy M21 с батареей 6000 мАч

23.03.2020, 10:09, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung начала продавать бюджетный смартфон Galaxy M21, который дебютировал несколько дней назад. Главным преимуществом устройства стал его аккумулятор.

В собственной рекламной кампании представители Samsung назвали новый смартфон «ваттомонстром». Первым государством, где стартовала реализация Galaxy M21, стала Индия. За версию с 4 Гб оперативной и 64 Гб своей памяти продавцы просят 170 американских долларов, а 210 долларов придется выложить потребителю за модификацию с 6 Гб/128 Гб памяти.

Samsung Galaxy M21 обладает AMOLED-дисплеем на 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, фронтальной камерой на 20 Мп, основной тройной на 48+8+5 Мп, процессором Exynos 9611. Стоит также отметить присутствие аккумулятора на 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 15 Вт, фирменную оболочку One Ui 2.0 и новую операционную систему Android 10.

Разработкой смартфона занимались инженеры фирмы Samsung Electronics. На сегодняшний день бренд выпускает всевозможную технику: плазменные телевизоры, лазерные принтеры, цифровые фотоаппараты, спутниковые приемники и многое другое. На рынке компания трудится с конца 60-х годов минувшего столетия, первоначально ее ассортимент был следующим: калькуляторы, холодильники, телевизоры, стиральные машины и кондиционеры.