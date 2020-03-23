Samsung Galaxy Note 20 может быть похож на серию Galaxy S20

23.03.2020, 10:09, Разное

Южнокорейский гигант Samsung выпустил свои флагманские смартфоны серии Galaxy S – Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra в прошлом месяце, а устройства поступили в продажу в начале марта. И теперь, спустя несколько недель, подробности о следующем крупном смартфоне Samsung начали появляться в интернете. Согласно новым сведениям, смартфон следующего поколения серии Galaxy Note – Samsung Galaxy Note 20 будет во многом похож на серию Galaxy S20 по дизайну.

По словам экспертов, единственная разница – это квадратные углы и поддержка S-Pen. Кроме того, сходство не ограничивается только дизайном. Инсайдеры утверждают, что технические характеристики Galaxy Note 20 не будут существенно изменены по сравнению с серией S20, и камеры также останутся такими же.

Похоже, что Samsung, как считают эксперты, пошел ва-банк с Galaxy S20 Ultra и ему нечего предложить Galaxy Note 20 с точки зрения инноваций.