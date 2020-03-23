 

Новый дефолт: предсказан чудовищный удар коронавируса по России

23.03.2020, 10:06, Разное

К колебаниям валютных курсов во многих странах может привести не только пандемия коронавируса и падение нефтяных котировок, но и дефолты целых отраслей экономики, считает глава аналитического контента “БКС Брокер” Иван Копейкин.   

По его мнению, если ситуация с COVID-19 затянется, то у бизнеса будут серьезные проблемы. Тогда стоит ждать корпоративных дефолтов, полагает Копейкин.  

“И если ограниченная деятельность компаний будет долгой, то дефолты эти будут не в одном конкретном секторе, а, вероятно, по всему отраслевому спектру”, – цитирует экономиста портал “Царьград”.   

Копейкин выразил надежду, что центральные банки помогут стабилизировать ситацию. Так, российский ЦБ в ближайшее время должен предпринять шаги для снижения волатильности рубля, а выправить цены на нефть могло бы возобновление переговоров в рамках ОПЕК+, отметил аналитик.   

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Мар 2020 в 7:57 PDT

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус COVID-19 пандемией. На 23 марта число заболевших приближается к 350 тысячам.   

В России количество зараженных коронавирусом достигло 438. Премьер-министр Миъаил Мишустин объявил о мерах поддержки граждан и предприятий. На борьбу с COVID-19 и его последствиями из бюджета выделяется 300 миллиардов рублей, ряд компаний получают налоговые льготы.   

Центробанк рекомендовал кредитным организациям не взимать штрафы и пени за просроченные платежи с граждан, заразившихся коронавирусом. Также ЦБ призвал не взыскивать заложенную по займам недвижимость.



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