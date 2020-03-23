 

Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго заразились коронавирусом

23.03.2020, 9:55, Разное

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года тюрьмы за сексуальные преступления, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом СМИ сообщили представители тюрьмы. Сейчас Харви находится в изоляции в тюрьме строгого режима Wende на западе штата Нью-Йорк, в городе Олден.

Подчеркивается, что Вайнштейна изолировали еще 19 марта – в день его 68-летия. Помимо продюсера на карантин отправили и несколько сотрудников тюрьмы. Также COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного, имя которого не раскрывается.

Кроме того, вчера стало известно, что новым коронавирусом заразился оперный певец Пласидо Доминго. 79-летний испанский исполнитель сообщил о диагнозе лично на своей странице в Facebook.

Пласидо Доминго

Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Моя семья и я будем находиться в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения.

Пласидо рассказал, что у него были кашель и жар, поэтому он решил сдать тест. В целом же состояние здоровья членов его семьи хорошее.

Также на карантин отправилась канцлер Германии Ангела Меркель. Она приняла такое решение после того, как у врача, делавшего ей на днях профилактическую прививку, обнаружили COVID-19.

По последним данным, всего в мире коронавирус был обнаружен у более чем 339 тысяч человек: около 98 тысяч выздоровели, еще 14 700 умерли. В России за минувший день коронавирус выявили у 71 человека. Таким образом, общее число заболевших составляет 438 человек.

Харви Вайнштейн в больнице во время интервью, декабрь 2019 год

Каждый день вирус COVID-19 вынуждает миллионы людей, в том числе из мира моды, кино и шоу-бизнеса, менять свои планы. Так, на днях свои свадьбы отложили Кэти Перри и Орландо Блум, Эмма Стоун и Дэйв МакКери, а принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци отказались от проведения пышного приема с более чем сотней гостей.

Уже несколько публичных людей сообщили о том, что прошли тест на коронавирус и он оказался положительным. Среди них князь Монако Альбер II, актриса Ольга Куриленко, актер Идрис Эльба, актер Кристорфер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале “Игра престолов”, актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Последние, правда, уже выписались из больницы и идут на поправку.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Алек Болдуин подал в суд на человека, которого ударил на парковке три месяца тому назад

07.03 / Дочь Анастасии Заворотнюк: “Убеждена, при нашей общей поддержке мама поправится!”

05.03 / Черный Эгги: Статуя, которая убивает

27.02 / Instagram запустит функцию прямого обмена сообщениями на Windows 10

10.03 / Взгляд в будущее: Kusto Group формирует животноводческий комплекс Казахстана

20.02 / «Очаровательный мачо»: Подписчики оценили новый снимок 20-летнего сына Игоря Верника

20.03 / От I AM Studio до Tegin: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

06.02 / Скандалы: Истец советского происхождения

13.03 / Samsung выпустила новое обновление для серии Galaxy S20

20.02 / Список безвизовых стран для россиян пополнился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска