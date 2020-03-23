Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго заразились коронавирусом

23.03.2020, 9:55, Разное

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года тюрьмы за сексуальные преступления, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом СМИ сообщили представители тюрьмы. Сейчас Харви находится в изоляции в тюрьме строгого режима Wende на западе штата Нью-Йорк, в городе Олден.

Подчеркивается, что Вайнштейна изолировали еще 19 марта – в день его 68-летия. Помимо продюсера на карантин отправили и несколько сотрудников тюрьмы. Также COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного, имя которого не раскрывается.

Кроме того, вчера стало известно, что новым коронавирусом заразился оперный певец Пласидо Доминго. 79-летний испанский исполнитель сообщил о диагнозе лично на своей странице в Facebook.

Пласидо Доминго

Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Моя семья и я будем находиться в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения.

Пласидо рассказал, что у него были кашель и жар, поэтому он решил сдать тест. В целом же состояние здоровья членов его семьи хорошее.

Также на карантин отправилась канцлер Германии Ангела Меркель. Она приняла такое решение после того, как у врача, делавшего ей на днях профилактическую прививку, обнаружили COVID-19.

По последним данным, всего в мире коронавирус был обнаружен у более чем 339 тысяч человек: около 98 тысяч выздоровели, еще 14 700 умерли. В России за минувший день коронавирус выявили у 71 человека. Таким образом, общее число заболевших составляет 438 человек.

Харви Вайнштейн в больнице во время интервью, декабрь 2019 год

Каждый день вирус COVID-19 вынуждает миллионы людей, в том числе из мира моды, кино и шоу-бизнеса, менять свои планы. Так, на днях свои свадьбы отложили Кэти Перри и Орландо Блум, Эмма Стоун и Дэйв МакКери, а принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци отказались от проведения пышного приема с более чем сотней гостей.

Уже несколько публичных людей сообщили о том, что прошли тест на коронавирус и он оказался положительным. Среди них князь Монако Альбер II, актриса Ольга Куриленко, актер Идрис Эльба, актер Кристорфер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале “Игра престолов”, актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Последние, правда, уже выписались из больницы и идут на поправку.