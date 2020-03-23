Пресс-конференция экипажа МКС впервые в истории отменена

23.03.2020, 9:53, Новости дня

Традиционная предполетная пресс-конференция экипажа, отправляющегося на Международную космическую станцию, отменена указанием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

«По указанию генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Д.О. Рогозина пресс-конференция основного экипажа МКС-63 в ЦПК, запланированная на сегодня, 23 марта, отменяется», – передает РИА «Новости» сообщение ЦПК.

При этом в центре подтвердили, что мероприятие отменилось «в связи с коронавирусом».

Ранее Роскосмос из-за нового коронавируса отменил приглашение СМИ на запуск 9 апреля с Байконура очередной экспедиции на МКС.