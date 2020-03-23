Разумков заявил, что ведется подготовка к внеочередному заседанию Рады

23.03.2020, 9:41, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала “Украина” вечером 22 марта подтвердил, что ведется подготовка к внеочередному заседанию парламента.

“Мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня к вечеру они будут уже полностью подготовлены в комитетах”, – сказал Разумков.

Он напомнил, что Рада не ушла на карантин, а продолжает работу в комитетах. Для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.

“Для того, чтобы более быстро и качественно подготовить законопроекты, быстро их пройти и внедрять и принять на внеочередном заседании, Верховная рада составила такой двухзвенный подход. Во-первых, это рабочая группа, в которую направили из всех фракций и групп по своему представителю для того, чтобы нормализовать и урегулировать вопросы, которые могут быть спорными, или для того, чтобы улучшить законопроект. Второе: это будет уровень согласительного совета с руководителями депутатских фракций для того, чтобы максимально быстро и качественно принять законопроекты и продолжать работать”, – подчеркнул спикер Рады.

В последний раз парламент собирался на внеочередное заседание 17 марта. Тогда Рада приняла законопроект о противодействии распространению коронавируса, поддержала назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины, а Игоря Петрашко – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.