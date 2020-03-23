Кулеба заявил, что эпидемия коронавируса не остановит обмен удерживаемыми лицами

23.03.2020, 9:31, Новости дня

Несмотря на эпидемию коронавируса, вопрос обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО и освобождения крымских татар из российских тюрем остается актуальным. Об этом в интервью “Радіо Свобода” 21 марта сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Этот вопрос не поставлен на паузу. Мы работаем над обменом. Офис президента работает, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает для того, чтобы обмен все-таки происходил. Безусловно, там должны быть приняты дополнительные эпидемиологические, карантинные меры для этого. Но судьба людей, судьба наших узников всегда была приоритетом №1 для президента и остается таким же”, – отметил Кулеба.

По его словам, “никакой коронавирус” не способен затормозить усилия украинской власти по возвращению украинских граждан из плена.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР”. Это произошло у КПВВ “Майорское” в Донецкой области вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TRT Haber, обнародованному 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, участвующий в переговорах по Донбассу, 11 марта говорил, что обмен может состояться до конца марта.