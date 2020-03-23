Комаровский: На улицах безумное количество бабушек и дедушек. Видимо, они решили облегчить работу Пенсионного фонда

23.03.2020, 9:51, Новости дня

Гражданам Украины, в особенности людям из групп риска, следует “строжайшим образом” соблюдать условия карантина. Об этом в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил известный украинский врач Евгений Комаровский.

“Сейчас каждый должен делать все, что зависит лично от него: защищать своих близких, строжайшим образом соблюдать гигиену, пользоваться санитайзерами, не подходить к людям, самоизолироваться по возможности. Но общее впечатление, что это слова в пустоту. Когда выходишь на улицу и видишь безумное количество бабушек и дедушек, которым не сидится по домам, такое впечатление, что они решили наконец-то облегчить работу Пенсионного фонда”, – сказал он.

По словам Комаровского, областные центры в Украине могут обеспечить аппаратами искусственной вентиляции легких меньше 50 человек (дыхательная недостаточность, при которой пациентов подключают к ИВЛ, – одно из самых тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции).

“В большинстве областных центров Украины 50 пациентов, нуждающихся в ИВЛ, – это коллапс системы здравоохранения. Поэтому у нас есть один путь – сохранить стариков и группы риска. Строжайшая социальная изоляция, строжайший карантин. Но при этом каждый день – супермаркеты с кучей бабушек и дедушек. На фоне закрытого метро, переполненных маршруток, где люди – как селедки в бочке, – это же просто апокалипсис!” – отметил Комаровский.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

По состоянию на 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19 (25 из них приходится на Черновицкую область, 13 – на Киев и Киевскую область), три человека умерли, один выздоровел.