Алина Загитова: В столь непростой период не забывайте про спорт
23.03.2020, 9:51, Новости дня
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова призвала не забывать о спорте, а также опубликовала видео, на котором показала, как тренироваться в домашних условиях.
"В столь непростой период не забывайте про спорт, – написала Загитова в Instagram. – Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома… Будьте здоровы", – подытожила спортсменка.
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Ранее стало известно, что Загитова выступит в образе Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари".
Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 338 тысяч человек, из которых 14,6 тысячи скончались.
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