Миасс в дыму: на крупном предприятии произошел сильный пожар

23.03.2020, 9:50, Новости дня

Миасс в дыму: на крупном предприятии произошел сильный пожар. Возгорание произошло сегодня утром недалеко от автомобильного завода, передает ГТРК "Южный Урал". Жителей города взволновал густой дым с едким запахом.

Пожар было видно издалека. Как рассказали очевидцы, окрестности буквально утонули в черном дыму, ощущался сильный запах гари. Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные бригады сразу начали работу по повышенному номеру сложности с использованием семи единиц техники.

По последним данным, открытый огонь удалось локализовать и ликвидировать. О пострадавших не сообщается. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

Текст:

ГТРК "Южный Урал"