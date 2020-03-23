 

Миасс в дыму: на крупном предприятии произошел сильный пожар

23.03.2020, 9:50, Новости дня

Миасс в дыму: на крупном предприятии произошел сильный пожар. Возгорание произошло сегодня утром недалеко от автомобильного завода, передает ГТРК "Южный Урал". Жителей города взволновал густой дым с едким запахом.

Пожар было видно издалека. Как рассказали очевидцы, окрестности буквально утонули в черном дыму, ощущался сильный запах гари. Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные бригады сразу начали работу по повышенному номеру сложности с использованием семи единиц техники.

По последним данным, открытый огонь удалось локализовать и ликвидировать. О пострадавших не сообщается. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

Текст:

ГТРК "Южный Урал"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Представлен смартфон Energizer с батареей на 6000 мАч

11.02 / Новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак

06.02 / Огневую мощь «Арматы» сравнили с зарубежными аналогами

16.02 / Стали известны имена украинских рыбаков, которых задержала ФСБ

11.02 / Лукашенко увидел угрозы для медиаполя Белоруссии

21.02 / Суд в РФ заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии

17.03 / ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

15.02 / Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице

10.02 / Исследование: четыре из пяти корпоративных сетей в России заражены вирусами

04.02 / В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска