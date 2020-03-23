Медитация замедлила старение мозга буддийского монаха

23.03.2020, 9:49, Разное

41-летний буддийский монах Йонг Мингьюр Ринпоче начал медитировать с 9 лет и с тех пор делал это каждый день.

А когда ученые просканировали его мозг, то выяснилось, что он выглядит куда моложе, чем физический возраст Ринпоче.

Как сообщает Live Science, в этом может быть "повинна" именно медитация, так как медитативные практики не в первый раз связывают с замедлением биологического старения (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Ринпоче не пил воду из фонтана Молодости, но его мозг выглядит как мозг 33-летнего человека, то есть на 8 лет моложе, чем календарный возраст. Доклад об этом необычном случае был опубликован 26 февраля в научном журнале Neurocase.

Фото: Michael Conway/Center for Healthy Minds

Исследование было проведено в Центре Healthy Minds Университета Висконсин-Мэдисон. На протяжении 14 лет, начиная с 27-летнего возраста монаху Ринпоче четыре раза делали МРТ головного мозга. Потом его МРТ-снимки сравнили с МРТ-снимками 105 самых обычных местных жителей из города Мэдисон, штат Висконсин.

Эти люди являлись так называемой контрольной группой. Их возраст во время МРТ соотвестовал возрасту монаха. Таким образом снимки этих 105 человек показывали как на протяжении 14 лет происходит старение мозга обычного человека.

Чтобы проверить как мозг стареет с годами, была применена специальная программа Brain Age Gap Estimation, которая оценивает возраст мозга человека, рассматривая его серое вещество.

"Серое вещество является нейронным механизмом мозга. Когда происходит атрофия мозга, начинается снижение количества серого вещества", – утверждает профессор Ричард Дэвидсон, основатель Центра Healthy Minds.

Сравнительный анализ снимков мозга людей из контрольной группы и снимков мозга монаха Ринпоче показал, что у монаха мозг выглядит примерно на 8 лет моложе, чем у обычных людей.

"Был сделан большой вывод о том, что мозг этого тибетского монаха, который провел более 60 тысяч часов своей жизни в состоянии медитации, старее куда более медленно, чем мозг людей из контрольной группы", – говорит Дэвидсон.

Также анализ программы Brain Age Gap Estimation показал, что у Ринпоче на момент начала сканирования был "рано созревший мозг" и пока исследователи не знают, что конкретно это может означать. Предположительно, медитация может усиливать и некоторые нормативные навыки.

Пока это исследование считается лишь научной диковинкой, не более. Дело в том, что подобный результат был получен лишь от одного буддийского монаха, который при этом не является среднестатистическим монахом, его жизнь уникальна даже для ему подобных.

Ринпоче родился в Непале и был младшим сыном признанного мастера тибетского буддизма Тулку Ургьена Ринпоче. Начал медитировать с 9 лет, а с 11 лет поступил на обучение в монастырь Шераб Линг на севере Индии. С 13 лет он на три года ушел в ретрит (затвор) – практику уединения для познания духовных истин, а в 17 лет стал самым молодым руководителем ретрита в истории тибетского буддизма.

В 20 лет он стал управляющим монастыря Шераб Линг, но позже покинул его, чтобы построить монастырь в Бодхгае, а потом став настоятелем монастыря Тергар Осел Линг в Катманду. В 2011 году Ринпоче ушел из монастыря без вещей и денег, чтобы уйти в длительный ретрит, продолжавшийся до 2015 года.

По словам профессора Дэвидсона, помимо медитации на замедление старения мозга Ринпоче могла повлиять и жизнь в высокогорных районах Тибета, где мало кислорода, а также иные факторы, пока еще не выясненные.

Тем ни менее многие эксперты признают, что медитативные практики оказывают очень благоприятное влияние на здоровье человека. По словам невролога Кирана Раджниша из Университета Огайо, стресс вызывает старение на клеточном уровне, а медитация помогает бороться со стрессом, таким образом ее влияние не заканчивается лишь на психологическом восприятии.