 

Число заболевших коронавирусом в России перевалило за 430

23.03.2020, 9:49, Новости дня

Все новые случаи зарегистрированы в Москве.

За сутки в России коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 71 человека, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, общее число заболевших составляет 438 человек. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных.

Все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве, добавили в оперативном штабе по коронавирусу. Из всех заболевших выздоровели пока лишь 17 человек.

По словам Мишустина, в России сложилась не такая острая ситуация по коронавирусу, как в остальном мире. Все принятые меры позволили стране выиграть время, заявил он.

Премьер обратился к пожилым россиянам с просьбой в связи с коронавирусом оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, на время отказаться от встреч и прогулок. Параллельно мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.

Кроме того, Мишустин поручил на основании данных сотовых операторов о геолокации создать систему отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом.

Тем временем “Блокнот” делится рецептами, как сделать дома дефицитный антисептик. Для этого можно взять как изопропиловый спирт, так и, например, самогон.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / В Samsung объяснили блокировку «умных» телевизоров в России

10.02 / Стали известны подробности о погибших при столкновении катеров в Таиланде российских детях

26.02 / Путин поддержал идею закрепить в Конституции право на доступную медпомощь

15.03 / Возле посольства РФ в Киеве участники марша добровольцев порвали российский флаг

02.02 / Поклонская ответила на замечание Собчак по поводу «голливудской» фотосессии

14.03 / Совместный координационный центр РФ и Турции начал работу в Сирии

05.02 / Россия ввела запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

20.02 / В Германии задумались о защите компаний от санкций по «Северному потоку – 2»

12.02 / Нацсовет оштрафовал радиостанции на 1,6 млн грн из-за нехватки песен на украинском

12.03 / Депутата Госдумы отправили на карантин — он скрыл поездку во Францию и пришел на выступление Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска