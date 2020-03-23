Число заболевших коронавирусом в России перевалило за 430

23.03.2020, 9:49, Новости дня

Все новые случаи зарегистрированы в Москве.

За сутки в России коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 71 человека, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, общее число заболевших составляет 438 человек. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных.

Все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве, добавили в оперативном штабе по коронавирусу. Из всех заболевших выздоровели пока лишь 17 человек.

По словам Мишустина, в России сложилась не такая острая ситуация по коронавирусу, как в остальном мире. Все принятые меры позволили стране выиграть время, заявил он.

Премьер обратился к пожилым россиянам с просьбой в связи с коронавирусом оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, на время отказаться от встреч и прогулок. Параллельно мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.

Кроме того, Мишустин поручил на основании данных сотовых операторов о геолокации создать систему отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом.

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