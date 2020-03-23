 

4000 рублей на изоляцию: Собянин запретил московским пенсионерам выходить на улицу

23.03.2020, 9:49, Новости дня

Столичный мэр ввел карантин для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места. Такие меры приняты в связи с эпидемией коронавируса. Те же ограничения вводятся и в Подмосковье.

Для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции этим группам граждан будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей (2000 рублей авансом и столько же после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения). В Московской области материальная помощь составит 3000 рублей на таких уже условиях (1500 рублей сразу и 1500 рублей после 14 апреля).

Вот полный список ограничений:

  • С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим.
  • Люди старше 65 лет не должны ходить на работу, исключение сделано для «руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения». Остальных должны перевести на режим удаленной работы.
  • Пожилым запрещено посещать общественные места: «выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости».
  • Молодым людям рекомендовано не контактировать с пожилыми родственниками.

Как будет контролироваться соблюдение карантина, в письме Собянина не сообщается.

Кроме того, операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

В случае необходимости пожилые москвичи могут позвонить на «горячую линию» по номеру 8-495-870-45-09 — там можно вызвать волонтеров или заказать на дом бесплатную доставку лекарств.

«Друзья, борьба с распространением коронавируса – наша общая борьба. В первую очередь инфекция представляет угрозу для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом. Наша первостепенная задача — защитить эту наиболее уязвимую группу москвичей», – заявил Собянин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также рекомендовал пожилым россиянам оставаться дома и без крайней необходимости не покидать дома.

Тем временем число заболевших коронавирусом в России достигло 438 (+71 случай за сутки, все они зарегистрированы в столице). Из них 262 случая приходятся на Москву.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / В мире: Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

03.02 / Триумфатором премии BAFTA стала историческая драма “1917” Сэма Мендеса

08.03 / Росгвардия и МЧС поздравили россиянок с 8 Марта

27.02 / Прокуратура: всем оренбургским мостам необходим ремонт

22.02 / В Москве перевернувший грузовик с металлоломом раздавил легковое такси. Видео

27.02 / 27 февраля на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен – штаб ООС

14.02 / ФСБ задержала финансиста ИГ в Подмосковье

19.03 / “Единая Россия” предложила наказывать побег из карантина по уголовной статье

16.03 / В Совфеде призвали Лукашенко не обижаться на закрытие границы

10.02 / После межэтнических столкновений в Казахстане уволили губернатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска