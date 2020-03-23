4000 рублей на изоляцию: Собянин запретил московским пенсионерам выходить на улицу

23.03.2020, 9:49, Новости дня

Столичный мэр ввел карантин для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места. Такие меры приняты в связи с эпидемией коронавируса. Те же ограничения вводятся и в Подмосковье.

Для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции этим группам граждан будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей (2000 рублей авансом и столько же после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения). В Московской области материальная помощь составит 3000 рублей на таких уже условиях (1500 рублей сразу и 1500 рублей после 14 апреля).

Вот полный список ограничений:

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим.

Люди старше 65 лет не должны ходить на работу, исключение сделано для «руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения». Остальных должны перевести на режим удаленной работы.

Пожилым запрещено посещать общественные места: «выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости».

Молодым людям рекомендовано не контактировать с пожилыми родственниками.

Как будет контролироваться соблюдение карантина, в письме Собянина не сообщается.

Кроме того, операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

В случае необходимости пожилые москвичи могут позвонить на «горячую линию» по номеру 8-495-870-45-09 — там можно вызвать волонтеров или заказать на дом бесплатную доставку лекарств.

«Друзья, борьба с распространением коронавируса – наша общая борьба. В первую очередь инфекция представляет угрозу для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом. Наша первостепенная задача — защитить эту наиболее уязвимую группу москвичей», – заявил Собянин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также рекомендовал пожилым россиянам оставаться дома и без крайней необходимости не покидать дома.

Тем временем число заболевших коронавирусом в России достигло 438 (+71 случай за сутки, все они зарегистрированы в столице). Из них 262 случая приходятся на Москву.