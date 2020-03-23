 

Мишустин дал поручение об ограничении экспорта ряда товаров

23.03.2020, 9:30, Новости дня

Минпромторг, Минсельхоз, Россельхознадзор и ФТС до 25 марта представят предложения о необходимости ограничения экспорта определенных товаров, такое поручение дано по итогам совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

В сообщении правительства говорится, что ФТС России, ФНС РФ и Росздравнадзору в соответствии с компетенцией начиная с 23 марта 2020 года обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, товары первой необходимости и лекарственные средства. Эту информацию поручено направить в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав, передает РИА «Новости».

С учетом получаемой информации ведомствам поручено представить в Кабмин предложения об ограничении экспорта соответствующих групп товаров.

«Срок – 25 марта 2020 года, далее – еженедельно», – уточняется в сообщении.

Кроме того, Мишустин поручил до 25 марта обеспечить возможность отсрочки или реструктуризации долга регионов по бюджетным кредитам.

Минфину и Минэкономразвития поручено до 26 марта представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.

Также премьер поручил Минтруду и Минюсту до 25 марта представить предложения о недопущении необоснованных увольнений работников из-за мер по коронавирусу.

По последним данным, в РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.



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