Эксперты назвали простые правила для улучшения качества воздуха в доме

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23.03.2020, 9:30, Разное

Эксперты назвали несколько простых и эффективных правил для улучшения общего качества воздуха в доме. Для этого необходимо проветривать помещение и избавиться от источников загрязнения.
Самым эффективным способом сохранить чистоту воздуха в доме считается проветривание. Его необходимо совершать при каждой уборке или готовке, а также время от времени проветривать помещение даже в зимний период. Ещё одним важным фактором, сильно ухудшающим качество воздуха, являются источники загрязнения в виде мебели и иных предметов интерьера. Постельное бельё, кровати, диваны и ковры собирают огромное количество пыли и с их химчисткой не стоит затягивать.

Не следует забывать и о системе вентиляции в доме. Если она забита и не работает как следует, то даже проветривание не поможет. Ошибочно полагать, что в полностью закрытом помещении с увлажнителем или очистителем воздух станет чище. Без естественной вентиляции добиться результатов будет практически невозможно. Именно поэтому вентиляцию необходимо регулярно проверять и, при необходимости, чистить.



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