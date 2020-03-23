 

Михалкова-Кончаловская не участвует в «голых» фотосессиях по примеру Толкалиной из-за запрета мужа

23.03.2020, 9:30, Разное

Мария Михалкова-Кончаловская в эфире телепроекта «Звезды сошлись» объяснила свое нежелание участвовать в «голых» фотосессиях по примеру своей матери Любови Толкалиной. Оказывается, дочери знаменитости сниматься обнаженной запрещает муж.
«Мама может себе позволить», – отметила Михалкова-Кончаловская, комментируя любовь Толкалиной к «голым» фотосессиям. Наследница актрисы и режиссера добавила, ее возлюбленный не жалует подобные снимки.

Дочь знаменитости также рассказала, как в детстве свалилась с крыши загородного дома, выпав из незакрытого окна. В больнице девочке диагностировали перелом двух позвонков, и она провела в больнице около месяца, а затем примерно год носила ортопедический корсет. Наследнице Толкалиной, никогда не сидевшей на месте до травмы, пришлось отказаться от слишком активного времяпрепровождения.

Около семи лет назад Михалкова-Кончаловская не могла заниматься спортом, и в результате она поправилась – ее вес составлял 84 кг. Однако за девять месяцев звездной наследнице удалось сбросить 30 кг.



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