 

В двух районах Грузии введен жесткий карантин

23.03.2020, 9:30, Новости дня

В Марнеульском и Болнисском районах Грузии в 40 и 60 километрах южнее Тбилиси из-за коронавируса с 23 марта введен карантин, особые меры поддерживаются по распоряжению премьер-министра Георгий Гахария силами военных и МВД, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Закрыты въезды и выезды в эти районы, где проживает свыше 160 тыс. человек, преимущественно азербайджанцы. Жителям разрешено передвигаться только за продуктами и лекарствами.

Решение принято после того, как подтвержден случай коронавируса у жительницы Марнеули, которая находилась на поминальном мероприятии вместе с жителями двух этих районов, а также зарубежными гостями.

Напомним, что в Грузии с субботы действует режим ЧП.

Коронавирус подтвержден у 54 человек, восемь из них вылечилось.



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