 

В Италию из РФ прибыли два последних военных Ил-76

23.03.2020, 9:30, Новости дня

Последние два самолета с российскими военными врачами и станциями дезинфекции прибыли в пораженную коронавирусом Италию, информирует Минобороны.

«Восьмой борт … и девятый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее Рима)», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Ранее в Италию уже прибыли семь самолетов российских ВКС, которые доставили специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. С подмосковного аэродрома Чкаловский вылетели восьмой и девятый самолеты.

Начальник генштаба ВС Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь в борьбе с коронавирусом.



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