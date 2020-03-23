Apple снимает ограничения на покупку продукции за пределами Китая

23.03.2020, 9:30, Разное

На прошлой неделе компания Apple из-за коронавируса установила лимит на покупку нескольких своих продуктов, включая iPhone и iPad в разных странах и закрыла все свои магазины за пределами Китая. Теперь ограничение снято, и устройства компании продаются без лимита.

Ограничения на покупки были введены из-за влияния коронавируса на цепочку поставок и слабого спроса. Apple ограничила покупку iPhone и iPad Pro до двух устройств, в то время как MacBook Air и Mac mini ограничены пятью заказами на клиента.

Однако теперь компания сняла лимит на покупки странах за пределами Китая. На веб-сайте Apple в США больше нет ограничений на покупки, и клиенты могут купить столько iPad Pro, iPhone 11 Pro и Macbook Air, сколько захотят.

Заказы, размещенные на iPad Pro 2020 года в интернет-магазине компании, показывают, что устройство не дойдет до клиента до первой недели апреля, в то время как некоторые заказы будут доставлены в последнюю неделю марта.