 

Apple снимает ограничения на покупку продукции за пределами Китая

23.03.2020, 9:30, Разное

На прошлой неделе компания Apple из-за коронавируса установила лимит на покупку нескольких своих продуктов, включая iPhone и iPad в разных странах и закрыла все свои магазины за пределами Китая. Теперь ограничение снято, и устройства компании продаются без лимита.
Ограничения на покупки были введены из-за влияния коронавируса на цепочку поставок и слабого спроса. Apple ограничила покупку iPhone и iPad Pro до двух устройств, в то время как MacBook Air и Mac mini ограничены пятью заказами на клиента.

Однако теперь компания сняла лимит на покупки странах за пределами Китая. На веб-сайте Apple в США больше нет ограничений на покупки, и клиенты могут купить столько iPad Pro, iPhone 11 Pro и Macbook Air, сколько захотят.

Заказы, размещенные на iPad Pro 2020 года в интернет-магазине компании, показывают, что устройство не дойдет до клиента до первой недели апреля, в то время как некоторые заказы будут доставлены в последнюю неделю марта. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Как высыпаться с новорожденным: советы от Ольги Ушаковой

13.02 / Составлен топ-10 самых востребованных авто на вторичном рынке РФ

19.02 / Разработчик Fallout и DOOM запустил распродажу собственных игр в сервисе GOG

14.01 / Пьяная голая дрянь опозорила поезд Москва – Симферополь и травмировала своего ребенка

20.02 / Пригожин поблагодарил депутатов Литвы за инициативу включения в санкционные списки

23.03 / Xiaomi снизила стоимость смартфонов в России

14.02 / Личное: Что ж тебя, милая, так колбасит-то…

04.02 / Сын Никаса Сафронова при весе в 242 кг спародировал фото моделей для Instagram

17.03 / «Для кого-то “там все проститутки”»: Марина Зудина высказалась о сериале«Содержанки»

26.02 / Женщине в Подмосковье продали напичканный железом хлеб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска