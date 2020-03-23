В борьбе с коронавирусом ВОЗ призывает Европу брать пример с Азии

23.03.2020, 9:18, Новости дня

Европейские страны одна за другой вводят для граждан запрет на выход на улицу без необходимости, однако ВОЗ отмечает, что для борьбы с коронавирусом этого мало, пишет немецкий телеканал N-TV. Эксперты предостерегают правительства не делать ставку на ограничения в социальной сфере и призывают брать пример с Китая, Сингапура и Южной Кореи, увеличивая число тестов на выявление заражённых.



Reuters

Всё больше европейских стран вводят жёсткие ограничения на выход на улицу для граждан, чтобы сократить распространение коронавируса. Однако по данным ВОЗ, таких мер недостаточно, пишет немецкий телеканал N-TV. Вместо этого необходимо ориентироваться на опыт таких стран, как Южная Корея.

Всемирная организация здравоохранения предостерегает правительства европейских стран от того, чтобы делать ставку, в первую очередь, на ограничения в общественной жизни. «На чём мы действительно должны сконцентрироваться, так это на выявлении и изолировании больных с инфекцией, — подчеркнул эксперт ВОЗ Майк Райан. — Опасность ограничения на выход из дома такова: если мы не примем существенных мер в сфере здравоохранения, вирус грозит снова распространиться, когда ограничения на передвижения будут сняты».

Кроме того, эксперт посоветовал последовать опыту Китая, Сингапура и Южной Кореи и значительно увеличить число тестов на выявление вируса. Вместе с ограничением на выход из дома это может стать моделью для Европы, которая сменила Азию в качестве эпицентра эпидемии. «Если мы победим заражение, то сможем победить и вирус», — считает представитель ВОЗ.

Британский госсекретарь по коммунальным делам Роберт Дженрик согласился с необходимостью вдвое увеличить производство тестов на коронавирус в Великобритании. Между тем, Райан призвал оставаться реалистами в том, что касается разработки вакцины. Её создание и проведение необходимых испытаний займёт не меньше года, предупредил эксперт.

К странам, в которых уже действуют ограничения на выход из дома, относятся Италия, Испания, Франция, Люксембург и Бельгия. В Германии возможность ввода этого ограничения обсуждается, а некоторые федеральные земли, как Бавария, уже ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. По сообщениям баварской полиции, там зафиксированы лишь отдельные случаи нарушения ограничений на выход на улицу, пишет немецкий телеканал N-TV.