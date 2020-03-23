Меркель отправилась на домашний карантин после контакта с заразившимся врачом

23.03.2020, 2:18, Новости дня

Ангеле Меркель придётся какое-то время заниматься государственным управлением из дома, пишет Die Welt. Канцлер ФРГ отправилась на домашний карантин после того, как врач, делавший ей прививку от пневмонии в минувшую пятницу, сдал положительный тест на коронавирус.



Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вынуждена отправиться под домашний карантин, пишет Die Welt: врач, делавший Меркель прививку в минувшую пятницу, сдал положительный тест на коронавирус.

Как пишет издание, после своей вчерашней пресс-конференции Меркель была проинформирована о ситуации с вирусом у врача. Согласно данным пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта, врач делал канцлеру профилактическую прививку от пневмонии.

В результате Меркель решила отправиться на домашний карантин, а также сдать тест на коронавирус, пишет Die Welt, ссылаясь на слова Зайберта. Вопросы государственного управления она пока будет решать из дома.