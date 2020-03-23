Правительство разъяснило ограничения на въезд в Россию

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23.03.2020, 9:16, Новости дня

Ограничения на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса не касаются граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Положения п. 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан государств-участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта», – говорится в документе.

Отмечается, что ФСБ должна обеспечить пропуск указанных граждан через российскую госграницу.

Напомним, с понедельника, 23 марта, РФ приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.



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