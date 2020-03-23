В Чехии назвали лекарство от коронавируса – Plaquenil

23.03.2020, 9:16, Новости дня

В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil (гидроксихлорохин), сообщил глава минздрава Чехии Адам Войтех.

«Поэтому необходимо предотвратить его недоступность», – передает РИА «Новости» слова Войтеха.

13 марта правительство Чехии приняло решение о запрете с 16 марта въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Также запрещен выезд из Чехии ее гражданам.

Плаквенил обладает противомалярийными свойствами и также оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие при хронической дискоидной или системной красной волчанке (СКВ) и остром и хроническом ревматоидном артрите (РА). Механизм его действия при малярии, СКВ и РА до конца не известен.