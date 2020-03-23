 

Во Вьетнаме стартовали предзаказы на Redmi Note 9S

23.03.2020, 9:09, Разное

Интернет-магазины Вьетнама начали принимать предзаказы на смартфон Redmi Note 9S. Более подробной информации о новом устройстве пока нет.
Redmi Note 9S является глобальной версией бестселлера Redmi Note 9 Pro, и именно она должна повторить успех этой модели. Официальный анонс нового смартфона ожидается 23 марта, а в продаже телефон появится не раньше 26 марта. Несмотря на готовность официальных дилеров оформлять предварительные заказы на Redmi Note 9S, его цена пока не известна.

Без комментариев остаются и технические характеристики Redmi Note 9S. Известно о наличии процессора Snapdragon 720 и основной камеры с матрицей на 48 Мп. Также смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки, а объём аккумуляторной батареи составляет 5020 мАч. Более подробная информация станет доступна после анонса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Наука: Видеоигры повысили риск суицида у американских студентов

14.02 / В 30-летнюю годовщину свадьбы Малинин растрогал жену словами о любви до слез

06.03 / Мнение: Сочинская сделка и дополнительные соглашения

04.03 / Нанес 9 ножевых ранений: под Ростовом неизвестный напал на школьника

16.03 / Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

12.02 / Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

13.03 / В Петербурге во вскрытой квартире обнаружили труп

10.02 / Женщинам рекомендуют употреблять краснокочанную капусту

05.02 / Разгром печенегов: конец истории знаменитых кочевников

26.02 / Наука: Выявлена необычная связь между травмой головы и повреждением кишечника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска