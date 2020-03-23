Во Вьетнаме стартовали предзаказы на Redmi Note 9S

23.03.2020, 9:09, Разное

Интернет-магазины Вьетнама начали принимать предзаказы на смартфон Redmi Note 9S. Более подробной информации о новом устройстве пока нет.

Redmi Note 9S является глобальной версией бестселлера Redmi Note 9 Pro, и именно она должна повторить успех этой модели. Официальный анонс нового смартфона ожидается 23 марта, а в продаже телефон появится не раньше 26 марта. Несмотря на готовность официальных дилеров оформлять предварительные заказы на Redmi Note 9S, его цена пока не известна.

Без комментариев остаются и технические характеристики Redmi Note 9S. Известно о наличии процессора Snapdragon 720 и основной камеры с матрицей на 48 Мп. Также смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки, а объём аккумуляторной батареи составляет 5020 мАч. Более подробная информация станет доступна после анонса.