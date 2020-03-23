Бывший концертный директор Светланы Лободы рассказал о комплексах певицы

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23.03.2020, 9:09, Разное

Бывший концертный директор Светланы Лободы Стас Пшеницын пояснил о комплексах певицы. Главным из них является неуверенность в себе из-за небольшого размера ягодиц.
Стас Пшеницын разоткровенничался в эфире программы «Звёзды сошлись», где обсуждались изъяны тела. Он не упустил возможности припомнить Светлане Лободе их скандальный разрыв контракта и многие недочёты в поведении певицы, включая её манеру всегда задерживать начало концерта минимум на час. Шоумен также пояснил о главном комплексе исполнительницы, которая стесняется своих небольших ягодиц. «Я видел её без грима, без поролоновых вещей. Худая она девушка и комплексы у неё есть», – пояснил Стас Пшеницын.

Концертный директор, помимо Светланы Лободы, не стал больше упоминать других звёзд. Он отметил, что у всех есть комплексы, но с другими эстрадными исполнителями у него сложились дружеские отношения, и именно поэтому обсуждать их он не намерен. Такую позицию поддержали многие гости телепрограммы, но вот осудили Пшеницына за его откровения на счёт Лободы. В частности, певица Ольга Орлова посоветовала концертному директору оставаться мужчиной и не обсуждать на публике комплексы других людей.



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