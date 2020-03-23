Фото прототипа Huawei P40 Pro и P40 Pro+ появилось в Сети до анонса

23.03.2020, 9:09, Разное

На просторах мировой «паутины» появился снимок прототипов смартфонов Huawei P40 Pro и P40 Pro+. Официальная презентация оригинальных аппаратов состоится через несколько дней.

Изображение обнародовал в социальной сети Weibo один из китайских пользователей. Он утверждает, что это всего лишь инженерные тестовые образцы. Особенных подробностей внешнего вида прототипов Huawei P40 Pro и P40 Pro+ практически не видно в связи с маскирующими чехлами, если не принимать во внимание габаритные блоки камер на обратной стороне устройств.

Китайский блогер рассказал также, что в основной камере разработчики используют датчик на 52 Мп Sony IMX700 в качестве главного. Касательно обычной модели пользователь отметил наличие в ней четырех модулей в камере и пятикратного оптического зума. В P40 Pro+ присутствует уже пять датчиков и десятикратный оптический зум с перископной оптикой. Премьера оригинальных смартфонов пройдет в онлайн-режиме 26 марта.

Huawei P40 Pro является новым гаджетом китайской компании и флагманской моделью серии P40. Сконструирован из стекла и металла. Параметры разработки: операционная система Android 10, объем оперативной памяти – 12 Гб, внедренной – 512 Гб, процессор Kirin 990 5G, OLED-дисплей, прошивка EMUI 10, слот для карты памяти NanoCD, емкость аккумулятора – 4200 мАч, имеется поддержка беспроводной зарядки, интерфейсы: NFC, USB 3.1, Bluetooth 5.0.