Дональд Трамп отправляет национальную гвардию на помощь трем штатам в борьбе с коронавирусом

23.03.2020, 8:58, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп направляет национальную гвардию в три штата, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавируса: Калифорнию, Нью-Йорк и Вашингтон.

В ходе полуторачасовой пресс-конференции в Белом доме в воскресенье вечером президент сообщил, что нацгвардия будет находиться под началом трех губернаторов, помогая развертывать федеральные медицинские пункты и распространять сотни тонн масок, халатов, респираторов и других предметов.

Трамп уже выпустил декларации, объявляющие штаты Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорнию зонами крупных бедствий.

Несколько губернаторов, включая губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, обратились к Белому дому с призывом придать общенациональный характер работе по обеспечению страны предметами медицинского назначения. По их словам, лидеры штатов конкурируют друг с другом, чтобы получить в свои руки то, что имеется в их распоряжении.

«Федеральное правительство должно приказывать заводам производить маски, халаты, аппараты искусственной вентиляции легких, необходимого медицинского оборудования, от которого будет зависеть жизнь или смерть людей, – сказал Куомо на пресс-конференции в Олбани в воскресенье. – Производить маски, средства индивидуальной защиты, халаты несложно, но нужны компании, которые будут этим заниматься».

Трамп сообщил, что медицинский корабль ВМС США Mercy будет развернут в районе Лос-Анджелеса, а другой корабль, Comfort, будет направлен к восточному побережью в течение нескольких недель и, вероятно, пришвартуется в гавани Нью-Йорка.

Глава рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом вице-президент Майк Пенс сообщил, что все коммерческие лаборатории в США должны уделять приоритетное вниманию тестированию пациентов в стационарах на коронавирус.

Пенс, который сам сдал анализ на коронавирус и получил отрицательный результат, назвал процедуру некомфортной. Для взятия анализа лаборант берет мазок из носовой полости или задней стенки глотки для забора клеток.

Он сообщил, что на данный момент анализы взяты у 254 тысяч американцев. Пенс заявил, что новые тест-системы, выдающие результат примерно через 45 минут, будут готовы к концу следующей недели.

Главный хирург США Джером Адамс сообщил, что из десяти человек, считающих, что у них проявляются симптомы коронавируса, тесты оказываются отрицательными у девяти.

На вопрос, могут ли нелегальные иммигранты сдать анализы в больницах или клиниках, не опасаясь задержания, Трамп ответил утвердительно.

«Если такой политики нет, то я введу такую политику», – добавил он.

Закрытие магазинов и ресторанов, кинотеатров и других увеселительных заведений, а также требования к людям оставаться дома – все это нанесло ущерб американской экономике.

Рекордные потери на Уолл-стрит, ожидаемый рост безработицы и возможная рецессия являются осязаемыми признаками, что коронавирус переворачивает жизнь 7-миллиардного населения планеты вверх дном.

Однако Трамп выразил уверенность, что американская экономика «взмоет вверх», когда страна одержит победу над «скрытым врагом».

В ходе пресс-конференции Трамп не использовал слово «коронавирус», но дважды назвал его «китайским вирусом», игнорируя тех, кто считает, что такие слова граничат с расизмом.

Трамп отрицает любые расистские намерения, но в воскресенье он вновь пожаловался, что все еще расстроен тем, что Китай отверг предложения США о помощи ранее в этом году, когда началась эпидемия.

Всемирная организация здравоохранения и Центры США по контролю и профилактике заболеваний неоднократно обращались к людям с просьбой использовать для обозначения болезни ее научное название COVID-19.

В ответ на критику, что во время эпидемии он не проявил подлинного сострадания, Трамп сказал, что он хочет, чтобы все, кто чувствуют себя одинокими и изолированными, знали, что «никто не одинок, пока мы являемся единым народом». Он пообещал, что всегда будет бороться за американцев.

По состоянию на воскресенье, в США зарегистрировано около 33 тысяч случаев инфицирования, около 400 человек скончались.