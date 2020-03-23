В Сирии зарегистрирован первый случай инцифирования коронавирусом

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23.03.2020, 8:57, Новости дня

В Сирии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило сирийское агентство SANA 22 марта.

Пациент приехал из-за границы, при въезде в страну у него не было никаких симптомов, они проявились позже, пишет издание. Сообщается, что первому заболевшему чуть больше 20 лет.

Издание Axios отмечает, что фактическое число случаев заражения коронавирусом в Сирии, вероятно, намного выше, особенно с учетом его близости к Ирану, где зафиксирована одна из самых серьезных вспышек COVID-19.

Девятилетняя война в Сирии привела к тому, что “даже такие простые задачи, как мытье рук, недоступны для многих”, пишет издание.

Многие сирийцы живут в приютах и лагерях беженцев, где нет места для изоляции.

Сирийские врачи попросили у Всемирной организации здравоохранения защитное снаряжение и оборудование для противодействия коронавирусу, пишет Axios.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 23 марта, число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 339 041, общее число умерших от COVID-19 достигло 14 705, излечившихся – 98 799. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.



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