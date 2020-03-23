Календарь: 23 марта была затоплена космическая станция «Мир»

23.03.2020, 8:56, Новости дня

23 марта 2001 года космическая станция «Мир» была спущена с орбиты и затоплена в мировом океане.

Станция «Мир» на полтора десятка лет стала единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследования человеческого организма в космосе. Станция представляла собой базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитальными модулями научного и народнохозяйственного значения.

Орбитальный комплекс «Мир» находился в эксплуатации до июня 2000 года. За это время на нем было проведено 28 космических экспедиций, в общей сложности на комплексе побывали 139 российских и зарубежных исследователей космоса, было размещено 11,5 тонн научного оборудования 240 наименований из 27 стран мира. После развала СССР содержать станцию стало не на что.

Некоторое время за аренду станции платило NASA – корпорации было необходимо подготовить своих астронавтов к длительным космическим полетам в преддверии строительства МКС (Международной космической станции). Чтобы заработать хоть какие-то деньги на станции «Мир» космонавты рекламировали часы, кока-колу и даже молоко.

Но это помогло не надолго – в январе 2001 года правительство России подписало постановление о прекращении работы комплекса из-за его крайней изношенности. 23 марта 2001 года орбитальный комплекс был затоплен в Тихом океане.

Существует и альтернативная версия, почему станция «Мир» была затоплена. Лётчик-космонавт СССР Геннадий Стрекалов высказался по этому поводу так:

– То, что мы собираемся потопить станцию «Мир» – политическое решение. Прежде всего, это необходимо США – главному конкуренту России в космосе…

Праздник 20 февраля:

Всемирный день социальной справедливости.

События дня:

395 г. – в Вифлееме был основан первый женский монастырь.

1988 г. – образовалась рок-группа «Агата Кристи».

1999 г. – в Москве в Кремлевском дворце состоялась премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

Именинники:

Александр, Алексей, Петр.

Родились:

Порфирий Иванов (1898-1983 гг.) – создатель оздоровительной и духовной системы.

Юлия Волкова (1985 г.) – российская певица, бывшая солистка поп-группы «Тату».

Рианна (1988 г.) – барбадосская R&B-певица.