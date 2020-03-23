В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус. В Украине число инфицированных выросло до 73

23.03.2020, 8:54, Новости дня

В Беларуси планируется проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19. В ближайшее время страна получит от КНР 1008 специальных панелей. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан в интервью программе “Неделя” на телеканале СТВ.

В настоящее время в Беларуси используются тесты на коронавирус отечественного производства, их сделали более 19 тысяч человек. Время ожидания результата составляет от четырех часов до суток.

Говоря о ситуации с коронавирусом в стране и тестах, замминистра здравоохранения заявила, что “система абсолютно справляется”. “Если нам необходимо будет еще добавить какие-то лаборатории, на сегодняшний момент проработан вопрос резервных. Наши тесты проверены ВОЗ. Они получили высокий уровень достоверности, и мы можем быть абсолютно уверены в их качестве”, – сказала Богдан.

В Украине тем временем число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 73, свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Украины. Случаев со смертельным исходом – три.

В России число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 367 человек, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

В страну из Китая сегодня доставили 25,5 миллиона защитных масок. Как пояснили в Минпромторге, маски направят в российские регионы волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, а также в ряд ведомств. В их числе – Федеральная таможенная служба и Министерство внутренних дел.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало производства на российских швейных предприятиях многоразовых медицинских масок на фоне распространения коронавируса. По словам министра, маски стали поступать в аптеки с 22 марта.

На фоне пандемии COVID-19 Россия с сегодняшнего дня расширила ограничения на международные перелеты, сообщает Росавиация. Исключения сделаны для регулярных рейсов по маршрутам из Москвы преимущественно в столицы иностранных государств, включая Турцию (Стамбул), Таиланд (Бангкок), Японию (Токио) и некоторые другие – всего в списке чуть менее 150 городов. Также продолжатся чартерные рейсы из/в эти страны для перевозки граждан на их родину.