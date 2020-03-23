Глава оргкомитета Олимпиады-2020 заявил о невозможности отмены игр
23.03.2020, 8:53, Новости дня
Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут в запланированные сроки, сообщил глава оргкомитета Олимпиады-2020 Есиро Мори.
«Олимпийские игры 2020 года не будут отменены», – передает ТАСС слова Мори.
Напомним, сообщалось, что при проведении Олимпийских игр в Токио возможны все сценарии, в том числе перенос Игр на несколько месяцев или на год в связи с ситуацией с коронавирусом.
Глава японского кабмина Синдзо Абэ заявил, что ни Япония, ни Международный олимпийский комитет не рассматривают вариант полной отмены Олимпийских игр в Токио.
Тем временем Канада и Австралия уже отказались ехать на Олимпиаду в Токио.
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